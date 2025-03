Ah, ju ta on surnud! Adopteeritud Emmeliine jäeti kolmeks aastaks tänavale ja leiti armilisena, surnuaed suus

„Väga õudne lugu. Emmeliine leidis meie juurest kodu 2021. aastal, kuid ometi saime loetud päevad tagasi kõne Tallinna varjupaigast, et meie armas Emmeliine on leitud tänavatelt. Nad võtsid ühendust ka Emmeliine „perega“, kes ütles, et kass sai jooksu vahetult peale koju kolimist ja nad olid kindlad, et ta on juba hukka saanud,“ kirjeldas Pesaleidja üldjuht Kelli Samberk. „Võib oletada, et ilmselt on elanud tänavakassi elu. Sellele viitavad ka kaklusarmid, mida tal varasemalt ei olnud.“