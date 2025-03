ARVAMUS | Loomapäästjast parempoolne: lahutav paari peaks klaarimise kõrval arvestama ka lemmiklooma heaolu

Eestis käsitletakse koduloomi seaduslikult ühest küljest varana, kuid samas tunnistab loomakaitseseadus neid tundvate olenditena. See tähendab, et looma võib osta, müüa ja pärandada nagu mööblit või elektroonikat, ent samas on loomade heaolu tagamiseks kehtestatud mitmeid piiranguid, mis muudab nende omamise võrreldes muu vallasvaraga väga erinevaks. Meie küsimus on, kas praegune seadusandlus tasakaalustab piisavalt omaniku õigusi ja looma heaolu?