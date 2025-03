TAHAKS KOJU | Kodusoojus on Bellal veel meeles, seda jagab ta ka hüljatud sõpradega

Bella on keskmist kasvu emane koer, kes saab peagi seitsmeaastaseks ja kes kuni varjupaigale loovutamiseni veetis rõõmsaid päevi kodusoojuses. Ta on tervenisti üks suur rõõmupall, kes tervitab kõiki sabaliputuse ja siiralt rõõmus olemisega.

Bella on harjunud elama toas, hoiab seetõttu väga tublisti puhtust ega tee pahandusi.

Teiste koertega on läbisaamine hea. Mõnikord tuleb Bella sisse väike ajutine kadedus, kui lähedal asuv inimene rohkem teistele koertele tähelepanu pöörab, sest igatsus inimese helluse järele on lihtsalt nii suur. Aga olemuselt on ta väga sõbralik ja hooliv ka liigikaaslaste suhtes.

Väga suurt rõõmu pakub ta oma sõprusega juba üle nelja aasta varjupaigas viibinud kaheksa-aastasele Kikule, kelle usaldust ja sõprust võita pole üldse lihtne.

Kiku põgenes kunagi koertekolooniast selleks, et tuua oma kutsikad ilmale sõbralikumas ja turvalisemas paigas. Seetõttu on tema suhtumine inimestesse esialgu ettevaatlik, aga tänu Bella toetusele on ta teinud suhtlemises märgatavaid edusamme. Ka Kiku igatseb väga oma kodu ja inimest.

Niisiis on Läänemaa varjupaigas kodu ootamas kaks ustavat sõpra, kellest ühele meeldiks rohkem tubane ja teisele rohkem õues olemise aeg, aga kes pole ka mingid pirtsutajad, kui vaid leiaks endale selle õige sooja kodu. Loodetevasti leiavad nii Bella kui ka Kiku endale hooliva pere, aga see oleks muidugi ilmatu tore üllatus, kui leiduks pere, kellel on ruumi koguni kahele sõbrale korraga.

Kui soovid Bellaga Varjupaikade MTÜ Läänemaa varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus koera profiilil vajutades „Paku kodu“.

