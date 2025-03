INTERVJUU | PTA peadirektor: „Teotahtetutele ja motivatsioonipuuduses ametnikele me kohta ei leia!“

Operatiivüksus – see kõlab, nagu läheks actioniks. Kas läheb, mismoodi läheb ja millal läheb?

Ma ei nimetaks seda actioniks, see on asjade operatiivsemalt tegemise viis: juhtimisahel lühikeseks, vastutus konkreetseks, tegevused ühte üksusesse algusest lõpuni. See on kindlasti oluliselt kiirem reageerimine kui täna.