10 päeva piinlemist: kutsika ränk luumurd jättis omanikud külmaks, opereerimiseks tuli koer neilt ära osta

Eile õnnestus pikalt piinelnud Barsil tänu dr Lasna vastutulelikkusele operatsioonile pääseda - loomaarst võttis ta järjekorras lihtsalt vahele. Kuigi oli põhjust arvata, et käpaluu on juba hakanud valesti kokku kasvama ja kõige mustema stsenaariumina oli laual ka amputeerimine, õnnestus jäse kahe ja poole tunnise lõikuse jooksul siiski päästa. Koerale määrati ka valuravi ja antibiootikumid .

„Nüüd on kaks nädalat ranget puurirežiimi. Haskid lärmavad nagunii palju, vaatame, mismoodi need ööd meil mööduma hakkavad. Temaga on ju nagu beebiga. Võimalik, et teatud longe jääb, aga vähemalt ei pea koer enam valu kannatama,“ jagas Irmeli muljeid ja kinnitas, et kui Barsi on piisavalt taastunud, hakkab ta uut kodu otsima.