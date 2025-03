Liiga morni näoga, nii ei sobi! Tartu koolitüdruk avas kõige kiuste näituse kodututest kassidest

Ingel on oma nime kõrgusel - kodutud kassid on tema südameasjaks olnud juba kaheksa aastat, mille jooksul tema pere on pidanud kasside turvakodu .

„Olen aktiivselt andnud enda panuse hüljatud kasside aitamisele, kes on turvakoju jõudnud. Näen, et probleem on Eestis liigagi normaliseeritud. Mu eesmärk on tõsta teadlikkust kasside, võib öelda ka üleüldse loomade, hülgamise probleemist, kasside liigsest paljunemisest ja kodust välja viskamisest, läbi probleemi selgitamise. Olen võtnud endale eesmärgiks olla loomade hääl,“ tutvustab Ingel oma ideed.