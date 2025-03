Elu ei jõudnud veel alatagi: Sauelt ränga traumaga leitud kassipojale tuleb teha kaks lõikust

Loomade kiirabisse toodi Sauelt raskelt viga saanud pisike kassipoeg, kes on vaid umbes viiekuune. Kassilapsel on puruks nii reieluu kui vaagen. Eestimaa loomakaitse liiduga lepiti kokku, et kiisut opereeritakse täna Billy loomakliinikus. Operatsioone tuleb teha koguni kaks ja nende prognoositav maksumus on 3200 eurot.