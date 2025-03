ILSE BLOGI | Kõige kassim koer: süütute silmade taga varjab end vahel märksa tumedam olend

Aastaid tagasi, kui võtsime perre esimese taksi, rääkis tuttav koerakasvataja loo sama tõugu koerast, kelle peremees oli läinud pangaautomaadist sularaha võtma ja kui röövel seljatagant teda ründas, kiskus taks pätil ilma hoiatamata lihtsalt munad otsast.

Sama otsustavust oma eelmise taksi puhul nägimegi. Koertekoolis mõtlesid kaks suuremat kutti, et teeks sellele väikesele kõverate jalgadega veidrikule tuule alla. Sekund hiljem lendasid mõlemad kiunudes eemale nagu püssist lastud.

Niisiis: taksi karikatuurne välimus on petlik. Seda võib postuumselt kinnitada ka hiir, kelle Ilse murdsekundiga lihtsalt pooleks tõmbas. Rohkem ohvreid tema südametunnistusel siiani õnneks pole.

Või noh, minu talvesaabastel oleks kah üht-teist jutustada. Olin mõne nädala eest taas Hispaania-radu tallamas, kui sain sõnumi oma mehelt Tomilt, kes andis teada, et kui tagasi jõuan, on katki nii taks kui saapad. Kuigi tean, et tal on jooseptootsilik komme tüdrukutele tot-tot-tot-stiilis liialdatud õuduslugusid rääkida, jättis süda ikkagi löögi vahele. Saapad saabasteks, aga taks?

„Käpp on katki ja silm ka,“ täpsustas Tom. Selgus, et saabaste ja taksi juhtumid on omavahel seotud. Nimelt kolisid saapad reisi ajaks garderoobi, millel on liuguks. Nemad minu äraolekust suuremat probleemi ei tekitanud, küll aga otsustas taks väljendada oma nördimust, et teda kaasa ei võetud.

Nördimust suurendas veelgi asjaolu, et liugukse vahele oli ennetavalt topitud tema talvejope - ikka eesmärgil, et koer seda käpaga lahti ei lükata ei saaks ja seal hävitustööd tegema ei hakkaks. Polnudki siiani teinud, aga nagu näha, on jõuab ükskord ikka kätte esimene kord. Eks seda ust oli ilmselt üritatud nügida nii käpa kui koonuga ja selle juures endale ka viga tehtud. Aga võitlus vääris küünlaid ja karvase äärega talvesaapad said uue disaini.