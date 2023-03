Milline inimene sa oled? Sinu lemmikloom paljastab nii mõndagi

Teadlased selgitasid välja, et koeraomanike seas domineerisid eelkõige ekstraverdid. Koerainimesed mõistavad nalja, nad on rõõmsameelsed ja kerged suhtlejad, kellega on tore aega veeta. Tõepoolest, vaadates, kuidas koeraomanikud koos oma lemmikutega metsajooksu teevad, suvel rannas hullavad ja võtavad oma lemmiku kaasa kõikvõimalikele seikluslikele rännakutele, võib aru saada, miks neid aktiivseteks ja elurõõmsateks inimesteks peetakse. Koeraomanikud eristuvad teistest loomaomanike gruppidest ka kohusetundlikkuse poolest. Seegi on mõistetav, sest kutsu nõuab igal hommikul, et peremees ta jalutama viiks.