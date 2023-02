Tähed juhatavad: milline koeratõug sobib sinu sodiaagimärgile

Sellele tähemärgile sobiv koer peab olema enesekindel ja olema alati oma peremehe teenistuses. Tugevale ja juhtimishimulisele Lõvile sobivad teenistuskoerad, kes on domineerivad ja vajavad kindlakäelist juhti, kuid on alati valmis käsku täitma. Sobivamad on saksa lambakoerad, rotveilerid ja dobermannid. Massiivsed ja lihaselised rotveilerid võivad olla kas õrnad ja armastavad sõbrad või hirmuäratavad elukad, sõltuvalt omaniku temperamendist ja kasvatusmeetoditest. Lõvil on juhiomadusi ja ta saab tugevate koerte kasvatamisega väga hästi hakkama.

Vähid hindavad ustavat ja tundlikku sõpra, kes oleks sama armastusväärne nagu nad ise. Vähile sobib sülekoer, näiteks pisike ja kohev pomeranian, energiline chihuahua või vallatu yorkshire'i terjer. Ühesõnaga, Vähile suurepärased lemmikud on sülekoerad, kellele saab oma tähelepanu jagada, sest Vähid on emotsionaalsed ja vajavad suhteid. Ka koer , kes Vähile sobib, peaks olema samamoodi tundlik ja lojaalne. Väike koer ei jookse eest, kui tundeküllane Vähist peremees teda kallistama ja musitama kipub.

Intelligentsed ja mängulised Kaksikud armastavad mitmekülgsust. Labradori retriiverid sobivad oma iseloomu ja omaduste poolest selle tähemärgi esindajaga suurepäraselt. Kaksikutele meeldib, kui teda ümbritseb suur sõpradering, kus on erinevaid inimtüüpe. Labrador sobitub isegi sõprussuhtes mitmekülgsust armastavete Kaksikute nõudmistega, sest need koerad sobivad lastega, vanuritega, teiste lemmikloomadega ja kohanduvad ka Kaksikute suure sõpraderingiga.

Jäärad on optimistlikud, energilised, jõulised ja mis seal parata, ka kannatamatud. Kannatamatule jäärale sobib sõbraks mänguhimuline ja südikas šnautser, kes taastab oma rõõmsa olekuga Jäära energiavarud. Šnautser on suurepärane kaaslane. Ta on energiline valvekoer ja sobib hea iseloomu poolest Jäära sünnipärase jonnakusega. Kui šnautser kipubki vahel põikpäine olema, pole karta, et veelgi põikpäisem ja kindlakäeline Jäär tema talitsemisega hakkama ei saaks.

Arenenud loogilise mõtlemisega, uudishimulikud ja praktilised Neitsid ei vaja sülekoera keda poputada või koera lihtsalt ilu pärast. Neitsid on iseseisvad, mistõttu üleliia kiinduvad ja pidevalt peremehe jäägitut tähelepanu pidevalt vajavad lemmikud ei sobi kokku Neitsi pragmaatilise meelega. Neitsi vajab koera, kes on sõbralik, intelligentne ja keda oleks kerge hooldada, mistõttu sobivad tõud on jack russelli terjer ja beagle.

Setter on Kaalude koer. Setterid on õrna loomuga, kiinduvad ja rahumeelsed, kuid kohati ka ebakindlad ja veidi kõhklevad - just sellised nagu Kaalude tähemärgi esindaja ise. Kaalud suudavad tajuda teiste inimeste mõtteid, nad on head kuulajad ja kerged suhtlejad, kuid tuleb ette ka neid päevi, mil Kaaludel on raske oma muutliku meelega toime tulla. Setterid suudavad hästi kohaneda Kaalude meelemuutustega ja neil on veel kaks omadust, mis neid Kaalude tähemärgi esindajaga liidab - ka setterid võivad olla põikpäised ja eelistada lõbutsemist töötegemisele. Tõesti, Kaalud on küll tasakaalukad töörügajad, aga vahel võivad nad alla tungidele sõpradega aega veetma minna, mistõttu sotsiaalsed suhted võivad tema jaoks teinekord ametialasest vastutusest tähtsamad olla.

Skorpioni tähtkuju esindajad armastavad eksootilist, müstilist ja kõike, mis on tavapärasest erinev. Skorpionid võivad olla kohati veidi enesekesksed ja nad ei saa hästi hakkama koeraga, kes vajab palju tähelepanu. Seetõttu sobib koer, kes samuti vajab veidi ruumi enda ümber. Näiteks on sobiva loomusega ja leiavad koha Skorpioni südames pürenee mäestikukoer või portugali veekoer. Pürenee mäestikukoer vajab kindlakäelist permeeest ja Skorpion võib omalt poolt olla üsna domineeriv.

Intelligentsetele, vabadust armastavatele ja sõbralikele Amburitele sobivad kollid ja austraalia karjakoerad. Ambur on vaba hing, ta on reisihimuline ja talle meeldib avastada uusi paiku. Seetõttu sobib Amburile koer, kes on nõus selle tähemärgi esindaja avantüüre kaasa tegema.