Vikerkaarevärvi sulelised ja karvased: seitse looma, kes homoseksuaalsust tabuks ei pea

Oinad

Kui mõni loeb uinumiseks lambaid, siis paraku on just oinad need, kes teadlastele unetuid öid pakuvad. Kodused oinad moodustavad statistiliselt kõige suurema geikogukonna loomariigis. Sinna kuulub lausa kaheksa protsenti kogu populatsioonist.

Albatrossid

2007. aastal avastasid Oahul albatrosse uurivad teadlased, et 60 protsenti kohalikest lindudest olid emased, kellest omakorda 31 protsenti harrastasid lesbilisi suhteid. Nad ehitasid koos pesa, jagasid nokaotsast teineteisele suudlusi ja hoolitsesid koos oma kauni kodupaiga eest.

Delfiinid

Delfiine peetakse äärmiselt intelligentseteks. Ehk on just see põhjus, miks ka nende kogukondades nõnda kirev elu käib? Ajaloost on teada üks harukordne juhtum, kus kahe isase delfiini geisuhe kestis lausa 17 aastat!

Bonobo ahvid

Bonobo ahvid on tõelised hipid. Ei saa salata, et neile meeldib seks vähemalt sama palju kui meile, inimestele. Nad on oma armastuse jagamise poolest lausa kuulsad. Kui kaks isast bonobo ahvi tülli lähevad, siis ei ole üldse harukordne juhus, kui leppimiseks seksuaalseid suhteid kasutatakse. Sama kehtib ka emaste puhul.

Lõvid

Sel traditsioonilisel võimu ja tugevust kujutaval loomal on ka oma hell külg. Kui suurem osa lõvidest elab partriarhaarses ühiskonnas, mille üheks osaks on ka emaste haarem, siis on teatud protsent neid isaseid, kes emastele lõvidele enda sookaaslaseid eelistavad. Lõvidel on kaslastest kõige suurem sugutung ja häbi selle juures ei tunta!

Pingviinid

See ei tule ilmselt paljudele üllatusena, kuid ka pingviinide seas on homoseksuaalsed suhted üsnagi levinud. Sage on juhtum, kus kaks isast loovad ideaalse koha järglaste saamiseks ning et seal ka keegi üles kasvada saaks, asutakse ühe emasega „kolmekasse“.

Kaelkirjakud

Noored kaelkirjakud astuvad sageli vanemaid jälgides lühiajalistesse geisuhetesse. Need hõlmavad endas nii keelega suudlemist, kaela masseerimist, „kallistusi“ kui ka tõelist kehalist kontakti. Teadlased arvavad, et nii käitudes soovivad nad teineteist paremini tundma õppida ja lähedasemaid suhteid luua.