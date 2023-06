Ära tekita koeras ärevust: neli asja, mida sa tema pilgu all teha ei tohiks

Kui sa ma mängid koeraga maadlusmängu on see temale signaaliks, et füüsiline jõukatsumine on aktsepteeritav. Koeratreener ja koerte käitumisspetsialist Michael Baugh sõnab, et mõned koerad saavadki aru, et maadlus on ainult mäng ja see saab alguse ainult siis, kui peremees algatab. Kuid on koeri, kes sattuvad liialt elevusse ja mäng võib hoopiski kontrolli alt väljuda. Suur koer võib sind pikali lükata ja tahtmatult mänguhoos hammustada. Hammustamise komme võibki talle külge jääda ning ta laseb teisteski olukordades hambad käiku.