Miks koer oma tagumikku vahel mööda maad lohistab?

Hoolimata sellest, mida inimesed asjast arvavad, suhtlevad koerad oma taguotsadega. Täpsemalt suhtlevad nad haisva ja rasvase nõre kaudu, mis on pärit kummalgi pool pärakut asuvates paunades. Mõnikord võib pärakupaunadesse koguneda mäda, need võivad blokeeruda või tekib seal põletik. Eriti kehtib see väiksemate koeratõugude puhul. Koer võib hakata end lohistama, püüdes leevendada valu ja ebamugavustunnet.

Lohistamine on ainult üks pärakupauna probleemide sümptomidest. Muude märkide hulka kuuluvad selle piirkonna närimine või lakkumine, pärakuümbruse turse ja vaevused roojamisel. Pärakupaunade ravi sõltub sellest, mis on probleemi põhjustajaks.

Paelussid on teine, kuigi vähem levinud põhjus, miks koer võib hakata “liugu laskma”. Koerad saavad paelussid, neelates alla ussidega nakatunud kirbud. Ja kuigi lohistamine võib olla üks sümptomidest, on kõige levinumaks märgiks tillukeste, riisiga sarnanevate paelussi lülide ilmumine koera päraku ümbrusesse. Paelusse on lihtne välja ravida suukaudse või süstitava ravimiga. Et vältida paelusside tagasitulekut, pead kirbud kontrolli all hoidma. Seda saab teha kas tablettide või lokaalsete preparaatidega.