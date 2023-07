Kalifornia pringel - salapärane ja pisim imetaja, keda on maailmas alles vaid alla 50 isendi

Imepisikese Kalifornia pringeli (Phocoena sinus) elupaik on Kalifornia lahe põhjaosas. See liik on 128 mereimetajate liigist kõige ohustatum. Rahvusvaheline komitee, kes liigi säilivuse eest hoolt kannab (Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita) sõnas, et 2012. aastaks oli maailmas alles 200 Kalifornia pringelit ja aastaks 2014 olid hinnanguliselt pooled neist nakkevõrkude kasutamise tõttu tapetud, jättes loodusesse alles vähem kui 100 isendit. Tõenäoliselt on vaid vähem kui 25 neist paljunemisvõimelised emasloomad. Eelmise aasta mais oli elus vaid umbkaudu 60 isendit, mis tähendab, et alates 1997. aastast on tegu üle 92% langusega.

2017. aastal halvenes niigi lootusetu situatsioon veelgi. Käesoleva aasta veebruaris oli looduses alles vaid 30 isendit. Umbkaudu pool Kalifornia pringeli alles jäänud populatsioonist hävines 2015. ja 2016. aasta jooksul. See šokeeriv tulemus näitab, et ebaseaduslik kalapüük jätkub vägagi murettekitaval tasemel. Kalifornia pringel, mis tähendab hispaania keeles “väikene lehm”, on väljasuremise äärel. Mehhiko valitsus on liigi kaitseks juba alates 2004. aastast mitmeid samme astunud. Imetajate peamine ja kõige olulisem elupaik Kalifornia põhjaosas pandi kaitse alla ja keelustati ka sealne püük. Kalamehed, kes sealse püügiga elatist teenisid, said riigilt ka rahalist toetust. Mehhiko president Enrique Peña Nieto keelas 2015. aasta maist Kalifornia pringeli elupaikades nakkevõrkude kasutamise. Keeld kehtib esialgu kaks aastat.