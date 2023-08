TOP 5 | Halvad käitumisharjumused, mida koeraomanikud oma lemmikule pahaaimamatult sageli õpetavad

Koerale on see käitumismuster juba sisse juurdunud ning ta ei saa aru, miks me ühel päeval nii negatiivselt reageerime. Seetõttu on oluline, et õiget käitumist kinnistatakse koerale juba varajases kutsikaeas. Üles hüppamine ei ole õige viis, kuidas inimesi tervitada.

Kui meile üles hüppamine enam ei meeldi, siis hakkame koeraga sageli tõrelema. Läbi negatiivse tagasiside ei muuda me kahjuks midagi. See on ikkagi tähelepanu, mida koerale osutame.

Nii reageerime sellele käitumisele positiivselt ehk anname koerale tähelepanu ja seega kinnistame antud käitumismustrit. Naerame, teeme pai ja lausume hellitussõnu. Seeläbi õpib koer, et meile meeldib see, mida nad teevad. Väikene ja armas kutsikas kasvab ühel hetkel suureks ning kui omanik sukkpükste ja viisaka kontorikleidiga kodu uksest sisse astub, siis üks hetk ei soovi ta enam, et koer suurest õnnetundest äsja ostetud sukkpüksid katki tõmbaks. Üles hüppamine võib osutuda probleemiks ka siis, kui perre sünnib väikene laps või mõnel pereliikmel on olnud mõni trauma, näiteks luumurd. Neil hetkedel on oluline, et koer teaks, kuidas on õige pereliikmeid koju tulles tervitada, sest vastasel juhul võib üles hüppamine osutuda lausa ohtlikuks.

See käitumismuster ei teki üleöö, vaid on pideva kinnistamise tulemusel koerale sisse juurutatud. Väikene kutsikas, kes üles hüppab tundub armas igaühele. Ta liputab oma saba, limpsib nägu ja ajab end omaniku najale püsti. Need on märgid, mis näitavad selget armastust ja hoolivust ning sageli sulab inimene seejärel kutsika jalge ees täielikult.

Raske on muuta koera käitumismustreid, mis on pika aja jooksul meie pideva kinnistamise tagajärjel süvenenud. Ühe näitena võib tuua rihmas tirimise või laua ääres toidupalakeste lunimise. Kui sa järjepidevalt nende armsate silmade ees sulades koerale midagi poetad, siis süvendad sa seda harjumust veelgi ning ühel hetkel tuleb selle muutmiseks varuda aega ja kannatust kahekordselt. Maailmakuulus koeratreener ja mitme raamatu autor Victoria Schade toob välja enamlevinud harjumused, mis koeraomanikele igapäevaselt probleeme põhjustavad. Need on harjumused, mida me ise oma koertele süvendanud oleme.

Selle asemel, et taldriku pealt oma toiduraasukesi jagada, paku koerale söögiajaks muud tegevust. Anna talle mõni maiuspala, mille kallal vaeva näha. Heaks variandiks on näiteks maiusepallid või arendavad mänguasjad. Selle sisse võib ära peita koera õhtusöögi või mõne muu meelepärase maiuse, mille kätte saamiseks koer vaeva peab nägema. See valmistab koerale palju suuremat rõõmu ja naudingut, kui taldrikult saadud pekiäär. Kui koer lõpetab varem kui sina, siis tee süda kõvaks ja ignoreeri koera "õnnetut" pilku.

Me kutsume neid armsaid silmi põhjusega “kutsikasilmadeks”. Väga keeruline on vastu panna silmadele, mis justkui peidavad endas sõnumit: "kui ma seda tükikest ei saa, siis ma suren" või "mulle ei ole mitte kunagi süüa antud". Koerad juba teavad, kuidas selline silmavaade toimib. Nad on kavalad ja oskavad seda ära kasutada. Nii et otseloomulikult jagad sa lahkesti koeraga oma toiduraasukesi. Me teeme seda armastusest ja hoolivusest oma lemmiku vastu, kuid olenemata sellest, et meie jaoks on sel vaid positiivne eesmärk, teeme me heast südamest koerale karuteene. Kahjuks ei mõju see meie lemmikule nii hästi, kui me loodame. Toidu poetamine süvendab käitumisprobleemi, mis valmistab igapäevaelus meile edaspidi sageli palju muret.

Igasugune tähelepanu on koera jaoks tähelepanu, see kehtib ka negatiivse tähelepanu puhul. Seetõttu on ebameeldiva harjumuse murdmiseks oluline, et jääksime ise kõigepealt rahulikuks ja enesekindlaks. Koeraga ei ole vaja tõreleda. Tasub olla rahulik ning oodata ära hetk, mil ka koer rahuneb. See võib algul juhtuda kasvõi korraks, kui ta oma neli käppa põrandale asetab ning pisut rahuneb. Premeeri seda käitumist tähelepanuga. Anna oma koerale tähelepanu vaid siis, kui kõik neli käppa on maas. Kui ta sinu tähelepanu peale taas üles hüppab, siis keera selg, pane käed rinnal risti ja oota, kuni koer taas neli käppa maha paneb. Seejärel jälle kiida ja tervita teda. Koera tasub tervitada ka rahulikult, mitte ülevoolava emotsiooniga, nii püsib ka koer rahulikum ja tasakaalukam.

Kindlasti valdab sind tunne, et teed oma koerale liiga, kuid tegelikult on sellised väikesed nüanssid väga tugevalt seotud koera üldise käitumise ning kuuletumisega ja on talle oluliseks vihjeks, et elu ei käi tema reeglite järgi. Söögilaua ääres koera ignoreerimine tuleb koerale kasuks ja pikas perspektiivis mõjub talle vaid hästi. Ta ei tunne end hüljatuna või õnnetuna, et toidulaualt keegi süüa ei poeta. Koer on kaval loom, kes on vaid õppinud, kuidas sinu tunnetega mängida.

Seda mustrit on võimalik ümber õpetada, kuid loomulikult võtab see aega. Samamoodi nagu ka teised süvenenud käitumismustrid, läbib see kõigepealt faasi, kus soovimatu käitumine süveneb. Koer proovib sind aina rohkem ja rohkem kimbutada ning on hämmingus, miks vana käitumismuster enam ei tööta. Ole vapper. Üks hetk ta tüdineb. See on märgiks, et oled lõpusirgel. Ära anna alla!

Rihmas sikutamine

Rihmas tirimine on taas üks selliseid käitumismustreid, mis vaikselt ja märkamatult ligi hiilib. Sageli lubame me koeral aeg-ajalt tirida ning ei korrigeeri tema käitumist igal hetkel, kui see esineb. Koera mällu sööbib tunne, et pinged, mida rihm kaelapiirkonnas põhjustab, tähendavad võimalikult kiiret edasi liikumist. Nii saab kaelapiirkonnas esinevatest pingetest koera jaoks jalutuskäigul loomulik ja keskne tunne. "Kui rihm on pingul, siis liigume võimalikult kiiresti edasi, "mõtleb koer.

Õues on suur ja lai lõhnamaailm, mis koertele huvi pakub. Lõhnad ja loodus on nii kutsuv, et nad ei suuda sind kannatlikult järele oodata. Kui sul on koer, kes rihma otsas katkematult tirib, siis oled sina koera jaoks vaid ankur, kes hoiab teda ühe lõhna juurest teiseni jõudmast. Ta tirib sind enda järel ning ei teadvusta sinu kohalolu. Pinges rihm on saanud tema jaoks märgiks, kuidas võimalikult kiiresti jõuda kohta, kuhu ta soovib.

Kuidas sellest lahti saada?