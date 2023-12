UURING | Sinu kass vastab ühele neist viiest isiksusetüübist – millisele?

Ära sunni neid kasse kunagi oma hirmudele otsa vaatama – see üksnes traumeerib neid enam. Nad saavad elus hästi hakkama, vältides hirmutavad olukordi ja kui nad õpivad, et pole ohus, hakkab tasapisi ka nende enesekindlus kasvama.

Tujukas kass Need on ärevad või väga tujukad kassid. Tavaliselt kihutavad nad külalise saabudes minema ja poeksid pigem urgu peitu kui seisaksid tundmatu olukorraga silmitsi. Nende kassidega töötamise võtmeks on pakkuda neile kogu majas võimalusi peitupugemiseks (pappkastid sobivad suurepäraselt).

Kuidas neid isiksusetüüpe ära tunda ja mida on vaja selleks, et iga kass rahul oleks?

Tuleb välja, et need iseloomujooned ja isiksusetüübid on olulisel määral seotud iga kassiga ning aitavad ennetada ja lahendada erinevaid käitumisprobleeme. Kui sul on probleeme kassi käitumisega või on sul kaks kassi, kes omavahel läbi ei saa, aitab nende isiksusetüübi teadmine neid paremini mõista. Selle põhjal on sul võimalik kasside elukeskkond kohandada nii, et kassidel oleks olemas just see, mis nende õnneks ja stressi vältimiseks vajalik on. See omakorda võib lahendada paljud käitumisprobleemid ja muuta kogu majapidamine kõigi elanike jaoks sõbralikumaks.

Lahenduseks on pakkuda neile palju erinevaid lelusid ja nendega aktiivselt mängida. Laserkiirt või nööri otsas rippuvat suletuusti taga ajades saavad nad loomulikke käitumismustreid järgides oma energiat välja elada.

Domineeriv kass

Ehkki see kõlab ebameeldivalt, sobib domineeriva kassi kokkuvõtvaks kirjeldamiseks väga hästi sõna „türann“. Need kassid on teistest vähem tolereerivad ja kipuvad ahnitsema endale nii toidukausid kui ka liivakastid. Mitme kassiga majapidamises võivad nad elu tõeliselt piinarikkaks muuta.

Kui sul on tegemist sarnase murega, hangi igale kassile oma toidu- ja veekauss, samuti liivakast. Paiguta need teatud vahemaade taha — domineeriv kass ei saa olla mitmes kohas korraga, et need endale krabada.Samuti on abiks, kui mängid selle kassiga regulaarselt (kõigi teistega muidugi ka), et nii ta energiatulva vähendada.

Spontaanne kass

Spontaanne kass käitub sageli korrapäratult. Tal puuduvad selgelt eristuvad mustrid. Seda tüüpi kass võib erinevatel juhtudel samasugusele olukorrale erinevalt reageerida. Nii on tihti kassiga, kes pole õppinud oma eluga toime tulema ja kahtlase olukorraga silmitsi seistes pistab ta enne jooksu ja esitab küsimusi alles hiljem. Võimalik, et tal on vaja toime tulla kõrgenenud energiataseme ja ärevuse kombinatsiooniga.

Ära kunagi karju spontaanse kassi peale ja hoia oma emotsioonid kontrolli all — see üksnes kõrgendab ta ärevustaset ja suurendab korrapäratut käitumist. Abiks on kindlate rutiinide juurutamine (näiteks söögi- ja mänguajad), nii et kass teab täpselt, millal midagi toimuma hakkab. See valmistab teda ette olukorrale kohaselt käituma.

Sõbralik ja heasüdamlik kass

Selline kass ei vaja kuigi palju selgitusi — tegemist on nurruva, pead sinu vastu nühkiva ja jalgade ümber keerleva neljajalgse sõbraga, kes on tasakaalukas ja südamlik perelemmik. Tavaliselt kohanevad need kassid uute olukordadega kenasti. Üldjuhul on see väga suure, kassipojaeas toimunud sotsialiseerimistöö tulemus.

Sõbraliku kassi eest hoolitsemisega saab hakkama igaüks. Need, lihtsa iseloomuga kassid on kõigi unelmaks ja peaksid suutma ka mitme kassi või teise perelemmikuga majapidamises probleemideta üksteise kõrval elada. Ent kui sa äkitselt märkad, et sinu muidu sõbraliku iseloomuga seltsiv kass peaks oma iseloomu muutma, pöördu kindlasti loomaarsti poole. Mitmed levinud haigused tekitavad ärritust või valu, mis võib kassi isiksust muuta. Ehk painab kassi mõni tervisemure.

Igas kassis on erinevate isikuomaduste segu, just nagu inimestegi puhul. Kuid olles teadlik oma kassi iseloomujoontest, saad aidata ta stressitaset vähendada ja samas suurendada rahulolutunnet, mis on heaks uudiseks kõigile asjaosalistele — nii kahe- kui ka neljajalgsetele.

Allikas: petful.com