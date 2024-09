Hooaeg täies hoos: kas ja kui palju võivad koerad puuvilju ja marju süüa?

Isegi kõige kasulikumad maiuspalad ei tohiks moodustada üle kümne protsendi koera päevasest kalorikogusest. Ülejäänud 90 protsenti peab ta saama tasakaalustatud täistoidust. Nüüd, kui see reegel on meelde tuletatud, saame rääkida puuviljadest ja marjadest.

Kuidas alustada? Ikka tasa ja targu, sest iga koer on eriline. Alustage väikese kogusega, näiteks paari marja või viiluga. Jälgige, et marjade söömine ei kutsuks esile ebanormaalseid reaktsioone. Kui koer käitub nagu tavaliselt, võib marjakogust suurendada.

Maasikad? Punane värv ei pruugi koeri rõõmustada, kuid maasikate maitse meeldib neile kindlasti. Tasub jälgida, et koer ei kahmaks koos marjadega suhu maasikalehti, mis võivad põhjustada seedehäireid. Vaatamata magusale maitsele on maasikates väga vähe suhkrut. Seega võib koer neid mõõdukal määral süüa.

Õunad? Nagu paljud võivad kinnitada, on ikka olnud koeri, kes ise õunapuu all krõmpsutamas käivad. Õunad on A- ja C-vitamiini ning teiste kasulike ainetega laetud. Ainult seemned sisaldavad tsüaniidi, mistõttu õunasüdameid ei tohiks koerale anda. Kogus on küll väike, kuid regulaarne seemnete neelamine võib olla kahjulik.

Mustikad? Nendes supermarjades on palju antioksüdante ja C-vitamiini. Ilmselt on mustikad meile kasulikumad kui koerale, aga kui need talle maitsevad, siis las ta teeb oma hambad siniseks. Mustikast teeb eriti tervisliku maiuspala madal kalori- ja suhkrusisaldus.

Kirsid? Kirsikivid on täpselt nii suured, et koera soolestikus probleeme tekitada. Lisaks sisaldavad kirsi varred, lehed, koor ja oksad tsüaniidi ning on koerte jaoks mürgised. Lihtne oleks kirsikivid välja võtta ja anda koerale ainult viljaliha. Samas võib koer sellest järeldada, et kirsid on lubatud maiuspala. Kui ta peaks ise kirsse avastama ja neid koos kivide-vartega sööma, võib see kurvalt lõppeda.