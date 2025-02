Koera jaoks tähendab pikalt otsa vaatamine väljakutset. Jälgi oma koera näiteks siis, kui ta lindu jahib. Selles, kuidas ta pilguga looma fikseerib, ei ole lustlik ja sõbralik uudishimu. Olgugi, et sinu oma koer ilmselt ei ärritu selle peale, kui talle otsa vaatad, sest nii oleme me maast madalast oma koeri õpetanud, sellest hoolimata ei ole see neile väga meeltmööda. Loomariigis on see väljakutsuv käitumine ja võõrad koerad võivad seda täpselt nii ka tõlgendada.