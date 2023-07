Kuidas teha kassile selgeks, et kätt ei tohi hammustada?

Enne kui mis tahes koolitusega algust teha, käi kindlasti loomaarsti juures, veendumaks, et kassil pole ühtki meditsiinilist probleemi. Mitmed haigused ja probleemid võivad tekitada valu ja muuta kassi ärevaks ning kergesti ärrituvaks. See omakorda toobki kaasa hammustamise. Kui loomaarst on kassi terveks tunnistanud, leiad siit mõned lihtsad sammud, kuidas sellest ebameeldivast harjumusest vabaneda.

1. samm: püüa aru saada, miks kass sind hammustab.

Käitumisele on raske lõppu teha, kui selle põhjust ei mõisteta. Kassid ja kassipojad hammustavad vaistlikult, kuid tavaliselt õpetavad nende emad ja õed-vennad neid kenasti mängima. Nad hammustavad ja kriimustavad üksteist, aga kui mäng liiga karmiks muutub, tõstab keegi hädakisa. Ent kui su kiisu pole kunagi aru saanud, millal mänguga on liiale mindud, ei pruugi ta teada, millal on aeg lõpetada. Sinu ülesandeks on teda õpetada ja seada endale sobivad piirid.

Hammustamine võib olla ka reaktsioon hirmule, kui su kass nägi või kuulis midagi, mis teda ehmatas. Nii et arusaamine, miks kass hammustab, aitab leida parima viisi selle probleemi lahendamiseks.

2. samm: õpeta oma kassi simuleeritud mänguga aru saama, millal mäng liiga karmiks muutub.

Üks kõige tõhusamaid viise selleks on järgida seda, kuidas kassiperes asjad käivad. Alusta oma kassiga mängimist ja suurenda järk-järgult selle intensiivsust ja põnevust. Idee on õpetada kassi mängimist nautima, ent samuti ära tundma, millal ta mänguga liiale läheb.

3. samm: lõpeta mängimine, kui tunned, et kass võib liiga elevil olla.

Nende märkide hulka kuuluvad lidus kõrvad, küünte näitamine, helkivad silmad või hammaste paljastamine. Kui see juhtub, püüa mäng maha rahustada. Võid ka „surnut mängida“, muutes end kangeks ja mitte rääkides ning liigutades. Ignoreerides saadad kassile signaali, et on aeg rahuneda.