Puust ja punaseks: 5 koerte kummalist käitumisviisi viimaks selged

Koerlased olid olemas ammu enne inimesi ja kahtlemata on nende käitumises siiani inimeste jaoks veidraid jooni. Mis inimese jaoks esmapilgul veider tundub, võib koera jaoks aga täiesti loomulik olla. Käitumismustrid sõltuvad mingil määral ka koeratõust ja tema vajadustest. Heidame pilgu koerlaste kõige veidramatele käitumisjoontele ja proovime neid koera vaatenurgast lähenedes mõista.

Korpofaagia ehk roojasöömine

See on ebameeldiv ja tundub kahtlemata väga imelik. Koertel on roojasöömiseks aga mitu põhjust. Kes on pesakonna koerakutsikaid üles lasvatanud, teab, et emane koer koristab oma kutsikate järelt nende väljaheiteid lakkudes.

See pole küll sanitaarne, aga sajandeid vana ellujäämismehhanism. Nimelt on metsikus looduses kiskjatel väljaheidete lõhna järgi lihtne koerlaste kutsikaid leida. Seetõttu on vaja roojast kiiresti vabaneda. See komme on aga koertele siiani külge jäänud.

Teine seletus roojasöömisele võib olla halb toit. Kui koeratoit ei sisalda piisavalt toitaineid või koer lihtsalt ei saa piisavalt süüa, siis otsib ta instinktiivselt mingi muu toiduallika. Sageli on selleks teiste koerte väljaheited.

Kui peres on kass, võib koer süüa ka kassi väljaheiteid. See võib tuleneda toidust, mida kassid söövad, sest selles on rohkem liha, kui koeratoidus. Lisaks on ka maitsed teistsugused.

Vältimaks, et su koer sööb teiste koerte või kasside väljaheiteid, hoia kodune keskkond puhas. Kui sul on kass, siis puhasta kassikasti sageli. Vaata üle ka oma lemmiklooma toit. Jälgi, et see oleks piisavalt kvaliteetne ja sisaldaks kõiki vajalikke toitaineid. Kui kahtled, mida koerale anda, konsulteeri loomaarstiga.

Teiste koerte kargamine