Kass hõõrub oma nägu pidevalt vastu pereliikmeid või mööblit: mida ta sellega öelda püüab?

Lisaks pererahvale hõõruvad kassid peaga pidevalt vastu külmikut, kapiuksi, diivaninurki ja teisi kohti majapidamises. See on kasside viis oma lõhna levitamiseks.

Kasside lõhnataju on ligi 200 korda tundlikum kui inimese oma. Lisaks on neil suulaes organ, mille abil tunnevad nad feromoone. Kassidel on lõhnanäärmed ka saba, käppade, lauba, põskede, lõua ja huulte juures. Neid lõhnanäärmeid vastu mingit pinda hõõrudes, eraldavad nad feromoone. Iga kassi feromoonid lõhnavad erinevalt, mistõttu on see justkui kassi visiitkaardiks.