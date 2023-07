Neli unehäiret, mis võivad koeri kimbutada

Unehäirete all kannatavad koerad võivad olla turtsakad, nutta, öö jooksul korduvalt üles ärgata, olla päeva jooksul loiud või muul moel oma normaalsete igapäevategevuste täitmisel imelikult käituda. Siin on neli tüüpilist koertel esinevat unehäiret koos nõuannetega, mida nende esinemise puhul ette võtta.

Narkolepsia on neuroloogiline unehäire, mis on peamiselt omane noorematele koertele. Selle põhjused on enamasti geneetilised, mille tulemusel on kehas vähenenud kemikaal nimega hüpokretiin ehk oreksiin, mis aitab säilitada ärkvelolekut ja normaalseid unetsükleid. See geneetiline häire võib mõjutada dobermanne, puudleid ja labradori retriivereid. Lisaks võib narkolepsia põhjustada ka ülekaalulisust, vähest aktiivsust ja immuunsüsteemi häireid. Vahel võib selle täpne põhjus olla teadmata.