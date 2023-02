Koerad, keda on raske treenida: 10 koeratõugu, kes on oma omanikele tõeliseks väljakutseks

1. Afganistani hurt

Afganistani hurta on raske koolitada, sest selle tõu iseloomuomaduseks on iseseisvus ja soov pigem üksinda olla.

2. Chow Chow

Ameerika Kennelklubi ütleb, et sellel tõul on kassidele sarnased iseloomuomadused. Nad on iseseisvad, kangekaelsed ning neile on raske meele järele olla. Nagu kassidki, on nad targad, pead neid lihtsalt veenma, et ka nemad soovivad teha samu asju, mida Sina.

3. Basenji

Sarnaselt Afganistani hurdale, on Basenji samuti iseseisev ja eraklik. Nende treenimise teeb lihtsamaks ainult see, et nad on energiat täis ja mänguhimulised.

4. Buldog

Buldog teeb kõike siis, kui ise tahab. Intelligentne küll, kuid ta lihtsalt ei näe põhjust kiirustamiseks. See võib olla tema omaniku jaoks frustreeriv.

5. Verekoer

Tema tahab teha seda, milleks tal parasjagu tuju on. Hell, kuid ülbe ning nende treenimine on omanikele väljakutseks.

6. Pekingi koer

Sülekoeraks kasvatatud. Üsna loogiline, miks need intelligentsed ja julged koerad on rohkem huvitatud tähelepanust kui koertekoolist.

7. Taks

Kurikuulus selle eest, et talle on peaaegu võimatu kodus kombeid ja käitumist õpetada. Kangekaelne ja iseseisev. Soovib teha ise majareeglid ja oma omanikust üle astuda. Siiski ei saa väita, et nad armsad poleks!

8. Welshi terjer

Kuigi kõik terjerid on kangekaelsed, siis Welshi terjer on nende kuningas! Jalutusrihmast lahti lastes paneb plagama, sest näeb kedagi, keda taga ajada. Oma suhtumiselt on ta üleolev, kuid sellele vaatamata armastab ta mängida ja omanikul tuju heaks teha.

9. Vene hurt ehk Borzoi

Sarnaselt Chow Chow'le meenutab ka tema iseloom natukene kassi oma. Teeb, mida tahab ja selleks, et saaks ta jalutusrihma otsast lahti lasta, tuleb teda enne palju treenida.

10. Inglise hagijas ehk Beagle

Treenimisel on suurimaks probleemiks tema nina: võtab lõhna üles ja läinud ta ongi. Tark tõug, kuid samuti tuleb enne rihma küljest lahti laskmist teda kõvasti treenida.

