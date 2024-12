Kassid vs jõulupuud: 6 nippi, et mõlemad jääksid terveks

Peletusvahend

Pritsi jõulukuusk ja selle ümbrus äädikalahusega kokku. See võib aidata. Poes müüakse ka erinevaid vahendeid, mille abil saad kassi kuusest eemal hoida. Pea aga meeles, et peletusvahendi lõhn kaob aja jooksul ja seetõttu on vaja seda korduvalt pritsida. Katseta erinevaid vahendeid, sest kõik ei pruugi sinu kassi puhul nii efektiivselt töötada. Leia see, mis just sinu kassile kõige tõhusamini mõjub.

Liikumisandur, mis hakkab häält tegema võib olla samuti efektiivne lahendus kassi eemale peletamiseks. Samas võib kass anduri heliga ka ära harjuda. Müüakse ka sellist liikumisandurit, mis teeb heli ja pihustab õhku tervisele kahjutut spreid, see peletab kassi eemale.

Tee jõulukuuse ümber tõkked

Müüakse erinevaid nii-öelda tõkkeid, mis meenutavad välimuselt aeda, mille saad paigaldada puu ümber, kasvõi elementaarne loomale mõeldud aedik. Seesugune pisike aed takistab kassi pääsemast puu alla ja ta ei saa hakata mööda puud üles ronima. Samas ei kaitse tõke puu külge hüppamise eest.

Kuusejalg olgu korralik

Kinnita jõulupuu korraliku kuusejala külge, millel on koht ka vee jaoks. See võiks olla pealt kinni kaetud, et kass ei pääseks veele ligi. Lisaks soovitatakse enne kuuse ehtima hakkamist lasta sellel mõni päev toas olla, sest nii harjub kass kuusega. Isegi kui ta peaks kuuse külge hüppama või selle ümber ajama, siis vähemalt ei lähe kaunid kuuseehted katki.

Kinnita puu korralikult

Kasuta erinevaid kinnitusvahendeid ja korralikku kuusejalga, et kuusk kindlalt paigale kinnitada. Kui kass peaks hakkama mööda puud üles ronima või hüppab ta selle külge kinni, siis kuusk ei kuku kohe suure kolinaga ümber. Hea oleks jõulukuusk paigutada mööblist ja õrnadest esemetest eemale.

Alumistele okstele kinnita tugevamad kuuseehted, mis jäävad terveks, kui kass neile käpaga lajatab. Ülemistele okstele võid panna õrnemad ehted. Kuuseehted kinnita hoolikalt, et need maha ei kukuks, kui kass peaks nende vastu huvi üles näitama.

Lülita jõulutuled ööseks välja