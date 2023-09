Kuidas jääb armastusega: kas koerad on monogaamsed?

Nurjatu koer või truu armastaja?

Inimesed eeldavad suhtest enamasti monogaamsust ning romantikud loodavad, et ka nende koerad on suhetes sama truud. Tegelikult sõltub aga lemmiku armuelu suuresti tema omanikust.

Tänapäeval elavad lemmikloomad üsna tugevalt inimese seatud reeglite järgi. Reeglite alla kuulub ka paaritumisega seotu ning enamasti ei lasta erinevast soost koertel ka niisama lihtsalt koos elada. Seega ei saa neil kujuneda pikaajalisi armusuhteid ja võimalusel on nad üsna altid paarituma iga sobiva vastassoost koeraga.

Üks uurimisgrupp jälgis Lääne-Bengalis Indias 33 vabalt elavat koera, nende hulgas oli 17 isas- ja 16 emaslooma. Oma jälgimistöö tulemusena said nad öelda, et koerad on sama erinevad ja omapärased nagu inimesedki, sest koertegi hulgas esines nii monogaamseid suhteid kui ka juhuslikke paaritumisi ning mitmemehe- ja mitmenaisepidamist.

Tuleb välja, et partnerite vahetamine on emasloomale isegi kasulik, sest emase viljastavad tugevama isase seemnerakud, mis tähendab ka tugevamaid järglasi.

Kuidas jääb tõelise armastusega?

See, et koer on nõus paarituma pea iga vastassoost isendiga, ei tähenda, et ta mõne kindla isendi vastu siiski midagi tõsisemat ei tunneks. Loomade käitumise uurija dr Marc Bekoff leiab, kui defineerida armastust pikaajalise pühendumisena, mis tähendab kaaslase igatsemist, temaga koos olemisest rõõmu tundmist, teineteise kaitsmist, teineteisest hoolimist ja koos järglaste kasvatamist, siis muidugi suudavad ka koerad armastada.

Koerte jaoks on armastus isegi lihtsam, sest nad ei karda üksteist nuuskida ega oma emotsioone väljendada. Suhete juures mängib rolli hormoon oksütotsiin, mis aitab luua sidet. Sama hormoon aitab luua sidet ka näiteks ema ja vastsündinu vahel ning koera ja tema omaniku vahel. Nüüd on uuringud tõestanud, et sama toimub ka koerte endi vahel. Seega, andes koertele võimaluse, võivad nad ka armuda ja elada õnnelikult koos.