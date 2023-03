Miks koerad autosid taga ajavad ja kuidas sellele käitumisele piir panna?

Probleemi lahendamiseks tuleks kõigepealt tutvuda oma koera tõukirjeldusega, sest selle käitumismustri avaldumine võib olla tõuti erinev. Erinevad tõud on aretatud täitma erinevaid tööülesandeid.

Mõnel tõul on väga tugev karjatamis- ja jahipidamisinstinkt ja neil võibki olla väga raske midagi liikuvat mitte taga ajada. Nad võivad jälitada autosid, jalgrattureid, lapsevankriga jalutavaid inimesi, oravaid või isegi tolmuimejaid, sest see instinkt on sügaval nende loomuses.

Miks koerad mööduvaid autosid jälitavad?

Üks raadiosaates esinenud loomaarst pakkus välja selgituse põhjusele, et võimalus haukuda ja liikuvaid objektide jälitada võib tegelikult seda käitumist tugevdada. Dr Sip ütles, et kui koerad on aiaga piiratud hoovis ja näevad läbi tara autot või jalgratturit, tekib neil loomulikult soov haukuda. Kuna objekt on liikumises ja eemaldub koerast haukumise ja jälitamise ajal, võib koerale jääda mulje, nagu oleks selline käitumine „toiminud“ või isegi põhjustanud objekti eemaldumise. Järgmisel korral sarnast liikuvat eset nähes on tõenäolisem, et nad hauguvad jälle.

Suuna koera tähelepanu mujale

Taoliste põhikäskluste, nagu „Seis“ ja „Paigal“ õpetamine on iga koera jaoks ülioluline, kuid eriti nende jaoks, kelle kohta on teada, et nad soovivad hulkuma minna. Soovitav on koeraga jalutada kohtades, kus on väiksem autoliiklus.

Kui su koer on tõeline põgenemiskunstnik ja tahab nii väga jälitada, et end jalutusrihmast välja tõmbab, siis investeeri õigesse varustusse, mis võimaldab sul teda kindlalt kontrollida. Kui oled kindel, et koer rihmast vabaks ei saa, siis oled ka ise enesekindlam ja vaid nii on võimalik koera treenida.