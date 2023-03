FOTOD JA VIDEO | Kas see ongi maailma kauneim hobune?

Mitmed rahvusvahelised hobustehindajad on just tema hinnanud kõige ilusamaks tõuks maailmas. Samas ei tohiks selles midagi üllatavat olla: tõugu peetakse üheks maailma vanemaks, sellel on ajalugu rohkem kui 3000 aastat. Kroonikate järgi on see esimene kodustatud hobusetõug maailmas.