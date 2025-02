Naabrid on tulivihased: mida teha, kui koer pidevalt haugub?

Sageli on haukumise põhjuseks siiski üksindus ja tähelepanuvajadus. Koer on juurtelt karjaloom ning vajab suhtlemist, mistõttu nelja seina vahele sulgemine ja seltsita jätmine tekitab temas stressi. Oma karjast ilma jäämine on üks asjaolusid, miks kutsikad öösiti nutavad. Abiks on kindla rutiini sisse seadmine, sest koerad on suutelised päevaplaani mõistma. Paigas võiksid olla nii söögi- kui jalutusajad, parimal juhul ka omaniku kodust väljumise ja tagasi saabumise aeg. Ärevamate koerte puhul tasub omanikul kaaluda võimalust tihti lühikeseks ajaks välja minna, et koer peremehe tagasitulekus alati kindel saaks olla.