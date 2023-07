7 meeleolu, mida kass oma magamisasendiga meile näitab

Kui kass võtab nö leivapätsi kuju, pikutab nii, et kõik käpad on kõhu all, siis ta tunneb end lõdvestunult ja vabalt. Kassid ei ole loomu poolest usaldavad, aga ta usaldab sind. Tegelikult ta selles poosis enamasti päris ei maga, pigem vaid tukub vaikselt. Kui tuleb päris uni peale, siis vajub ta enamasti mugavalt ühele küljele.

Kui su lemmik magab kõht taeva poole, siis näitab see taaskord usaldust, sest sedasi jäävad haavatavaks kõik tema kõige olulisemad organid. Kindlasti ei magaks ta sedasi, kui ta kardaks, et keegi teda rünnata võiks.

Eks me kõik ole näinud, kuidas kass armsalt karbis magab. Aga kas oled kunagi mõelnud, miks nad seda teevad? Tihtipeale läheb kass karpi magama just seetõttu, et ta soovib vaikust, privaatsust ja rahu, tahab magada nii, et mitte keegi teda ei segaks.