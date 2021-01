Huvitav uuring: kassid peegeldavad oma inimese käitumist

Mõtle sellele: lapsed peegeldavad tihti oma vanemate käitumist (eriti siis, kui nad seda teha ei tohiks, näiteks vandudes). Miks peaks see siis veider olema, et kassid, kes on meile sarnaselt imetajad, tegutsevad samuti. Ilmselgelt ei hakka meie kassid kogemata vanduma, vaid jälgivad kogu meie käitumist ning matkivad seda žeste või häälitsusi/liigutusi tehes.

Kas oled tihti närviline või arglik ning ka sinu kiisu on pelglik? Või oled väga iseseisev ning su kasski ei lase endale kellelgi arvamust peale suruda?

Nottingham Trenti ja Lincolni ülikoolid korraldasid koos uurimuse, et näha, kas eksisteerivad ühenduslülid kassiomanike isiksuste ning nende hoolealuste käitumises ja heaolus. Uurimuses osales üle kolme tuhande omaniku ja selgus, et vastuseks on kindel „jah"- ühendused on olemas.

„Paljud loomaomanikud arvavad enda lemmikloomad pereliikmete hulka ning neil tekib tugev sotsiaalne side," kirjutas loomade heaolu uurija Lauren Finka Nottingham Trenti ülikoolist. „Seega on väga võimalik, et lemmikud on mõjutatud meie käitumisviisidest ning sellest, kuidas me nendega suhtleme. Mõlemad tegurid on jällegi mõjutatud erinevate inimeste iseloomude erinevustest."

Mida see siis tähendab?

Uuringus märgati, et kassiomanikel, kellel on tihti ärevushood või probleemid närvidega, on kassid, kellel esineb tavalisest enam probleeme käitumisega. Samuti avaldati, et mõned loomaomanikud, kellel oli oma kaalu hoidmisega probleeme, omasid kasse, kellel oli samuti raskusi tervisliku kaalu säilitamisega.

„Suurem osa loomaomanikest soovib oma lemmikule tagada vaid parimat ning uuringu tulemused näitavad olulist suhet meie isiksuse ning lemmiklooma heaolu vahel," ütles Finka, „et uurida selle suhte põhjustajat ning kas ja kuidas see mõjutab otseselt kassi käitumist ning heaolu, on vaja läbi viia veel täiendavaid uuringuid."