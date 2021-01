2020. aasta loomariigis: kangelased, ohvrid, heategijad, kurioosumid

Aasta algas ehmatava teatega Harku järve äärest leitud koerte katku kandvast rebasest, kes tuli hukata. Koroonaviirust ei osanud Eestis siis veel keegi karta, kuid koeri ründas juba siis eluohtlik tõbi, millesse haigestunud loomi tuvastatud veel aasta lõpuski. Delfi Lemmikloom kirjutas ka linnarebastest, kes on tulnud, et jääda ning inimestel tuleb ühiseluga harjuda.

Kes on süüdi maailmas lahvatanud koroonapandeemias: nahkhiired või pangoliinid? Inimkond vaatas veebruaris ja märtsis küsiva, teinekord ka süüdistava pilguga loomade poole. Mõistagi ei saa süüdistada loomi, vaid nendega kaubitsevaid kahejalgseid ning Aasia loomaturud ei lõpetanud haruldaste loomadega kaubitsemist ka siis, kui haigus juba kogu maailmas möllas. Üleilmne haigestumine tõi elusloomaturud ja nendega seotud eetika aga fookusesse. Aasta teisel poolel selgus, et karusloomafarmides elavad mingid on suutnud ka inimesi nakata, mitmetes riikides hukati neid seetõttu miljoneid. Et ka kaslased võivad olla viirusekandjad ning haigestudagi, selgus Bronxi ja Barcelona loomaaedade lõvide näitel.