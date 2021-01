"Head teed, sõbrad! Aga kus minu inimene on?" Pooled Koduleidjas esitletud loomad ootavad siiani aknal

Detsembrikuu jooksul tutvustasime Delfi Lemmiklooma portaalis 25 looma, kelle koduks on pikka aega olnud varjupaik, kuid kes ei ole kaotanud lootust leida seda üht ja ainsat - oma inimest. Kõigi nende loomade elu on olnud heitlik ja nii mõndagi on vintsutatud erinevate kodude vahel, nii et peatus varjupaigas pole neile esmakordne kogemus.

Seda suurem on rõõm nende üle, kelle jaoks jõulupühad osutusid imede ajaks: kahejalgne tuli ja viis nad oma koju. Näiteks uje kass Silver, kellel siiani oli raske sõpru leida, silmitseb nüüd oma uusi valdusi kapi otsast ja teab juba, et kui perenaine koju tuleb, on lootus süüa saada. Turvaliselt tunnevad end loodetavasti ka koerad Bonnie ja Clyde, kes olid siiani lahutamatu tandemina tegutsenud ning saavad sama joont jätkata ka oma uues kodus. Aasta viimastel päevadel tuli oma inimene järele ka krutskeid täis Üle Linna Vinskile ning kohe-kohe on loodetavasti oma pere juurde pääsemas küülik Tondu ja lõbus koer Piper.

Paraku ei ole seni teoks saanud kiisu Mustu Mustnina jõulusoov: tema nägi unes oma kodu kamina ees ja sedagi, et kui ta ühel päeval sõpradele üllatusvisiidi teha tahab, on varjupaigad hoopis suletud - mitte haiguspuhangu tõttu, vaid seepärast, et kõigile on jagunud kodu, kus neid armastatakse. Nii Mustu Mustnina kui mitmed teised Koduleidjas tutvustatud loomad said kojuminejatega hüvasti jätta, kuid pole kaotanud lootust, et ühel päeval ka neile järele tullakse: ega selleks ei pea tingimata jõulud olema.