Eestis elavate loomadeni ei jõua head ajad veel niipea

Organisatsioonisisestest muutustest on need ehk oluliseimad. Kahjuks lõppeb järgmisest aastast teiste ühingute eeskujul tõenäoliselt ka ravilaenude andmine loomaomanikele. Esiteks majandusseis ei luba, teiseks on vaja laene hallata, kuid põhiline põhjus on siiski see, et neid ei maksta tagasi. Oleks siis inimene-paar, aga ülelaskmine on lausa massiline. Nii ei saa see jätkuda! Kas te kujutate ette, et loon näiteks autosõprade ühingu ja pärast seda tekib autoomanikel arusaam, et ühing remondib tasuta nende sõiduvahendeid, teeb ülevaatuse ära ja ostab kütusegi sisse ning nende asi on vaid sõidurõõmu nautida? Tundub jabur, aga see näide peab üks-ühele paika, kui asi puudutab lemmikloomi. Täna jääb mulje, et Eestis elavadki vaid perede, sõprade ja tuttavateta üksikud inimesed, kes kohe üldse endaga hakkama ei saa. Teovõimetuteks abivajajateks liigituvad nii mõnedegi arust juba ka rasedad, 50-aastased "täisraugad" ning ka puberteedieas nooruk on nende jaoks "väikelaps". Taolisi abipalveid ei saa tõsiselt võtta!