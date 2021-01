Justkui turistid: tiigerhaid rändavad tuhandete kilomeetrite kaugusele talvituma

24 satelliidi abil jälgitud tiigerhaid on mitu aastat järjest veetnud talve Kariibi mere korallrahude keskel ning suved Atlandi ookeanis hoopis külmemates vetes. Uurimisrühma liige, Ühendkuningriigi merebioloog James Lea tõi välja, et haide jaoks on äärmiselt ebatavaline mugavalt ümber lülituda selliste järsult kontrastsete elupaikade vahel, nagu seda on madalad korallrahud ja põhjamaised ookeaniavarused. Ta lisas, et tiigerhaide maratonränded näitavad ka märkimisväärset navigeerimise oskust.