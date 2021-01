Veidrus või instinkt: miks koer enne magama heitmist kaabib ja pöörleb?

Eriti puudutab see koeri, kes on otsutanud pikali heita värskes õhus ning vastus on loogiline: ka hundid käituvad nii, kui on leidnud sobiva koha. Sel kombel püüavad koerlased säilitada magamiseks normaalset temperatuuri. Madalam auk või süvend lubab neil rahulikumalt silma looja lasta.

Tekstiilist magamisasemel või diivanil on sellest harjumusest vähe kasu, kuid loomulik instinkt sunnib koera sama käitumist siiski jätkama. Teine selgitus on see, et niisugusest käitumisest ongi kujunenud magamaheitmise eelne rituaal, millega koer valmistab end ette paremaks uneks. Kuni see ei võta obsessiivseid mõõtmeid, pole tema psüühika pärast vaja karta.