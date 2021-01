Kas tõesti julmusevaba ja vegan? Kogu tõde loomasõbralikest ilutoodetest

Defineeri enda jaoks "loomasõbralik ilu". Mis on Sinu jaoks oluline? Kas loomsete koostisosade ja kõrvalsaaduste vältimine? Kas Sinu meelest on oluline ja mõistlik täielikult boikoteerida brände, kes teevad mujal maailmas loomkatseid? Kui oluline on Sinu jaoks toodete keskkonnasõbralikkus? Küsi endalt selliseid olulisi küsimusi ja otsi tooteid, brände ja poode, kes jagavad Sinu eetilist seisukohta.Ole uudishimulik. Aksepteeri seda, et sa ei tea kõike. Hari ennast regulaarselt, et olla teadlikum tarbija. Küsi palju küsimusi erinevatelt brändidelt, tootjatelt ja salongidelt isiklikult, e-kirja või sotsiaalmeedia teel. Anna ettevõtetele teada, et loomasõbralikkuse teema on Sinu jaoks oluline. Järgmine kord, kui oled juuksuritoolis, siis räägi loomasõbralikust ilust enda juuksuriga; järgmine kord, kui ostad mõnest e-poest kosmeetikat, siis võta nendega ühendust ja anna neile teada, et Sinu jaoks oleksid filtrid nagu "vegan" ja "julmusevaba" ostlemisel olulised.Eelista kohalikku. Meie hüperglobaalses maailmas on tarneahelate läbipaistvus ja jälgitavus raske. Ostes brändidelt, kellel puuduvad akrediteeringud, on mitmel põhjusel parem eelistada Eestis või Euroopas asuvaid ja tootvaid ettevõtteid: geograafilise läheduse ja lühema tarneahela puhul on keerulisem tarbijatele valetada või teatud aspekte varjata, pealegi on Euroopa Liidu seadusandlus võrreldes paljude kohtadega mujal maailmas rangem, näiteks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/2009 V peatükiga loomkatsed Euroopa Liidus keelustatud ning EL väljastab aruandeid loomade teaduslikuks otstarbeks kasutamise statistika kohta.