FOTOD | Eestisse talvituma jäänud kurg tuli elu päästmiseks üle kavaldada

Murelike inimeste teated rändest maha jäänud kurest jõudsid ühinguni juba oktoobris ning sellest ajast alates on tehtud katseid teda tabada, sest külmalained võivad linnule saatuslikuks saada. "Kui meie vabatahtlik Raili teda esimest korda vaatamas käis, istus kurg posti otsas pesal. Põõsast sahistades sai selgeks, et lind lendab ja seejuures veel vägagi hästi," kirjeldab ühing sotsiaalmeedias.

Kuna ilmad üha külmenesid, hakkas sadama ka lund ja valge lume taustal oli lindu keeruline eristada. "Tekkis hirm, et kui kurg peaks nõrkema kuskil oma pesast eemal, siis jääbki ta märkamata. Mure järjest kasvas, kuid lind viibis siiski igal ööl oma pesal, mis pani õhtutele punkti ja koorem langes muretsejate südamelt. Kurele peibutiseks välja pandud toit kadus, lind hiilis isegi kuuris, kuhu teda meelitada üritati, aga õigel hetkel jäi ta tabamata."

Päevasel ajal lendas lind pōldude kohal vōi liikus ringi aedades. Vabatahtlik Raili käis peaaegu iga päev kurge kontrollimas ja toitu juurde viimas, et kohalik inimene saaks ikka kure kuuri meelitatud ja hädaline enne järgnevat külmalainet kinni saaks püütud.

Kaval kurg käis vaid viivuks söömas ja juba ta uuesti läinud oligi. Kuna kõigi külaelanikega kontakte polnud, siis oli vabatahtlikel keeruline jälgida, et toitu antaks vähe ja vaid meelitamiseks. Linnu üle kavaldamiseks tõmmati pikk nöör akna juurde, et saaks sellest ōigel hetkel märgates sikutada ja ukse kure järel sulgeda. Samal ajal tegutses teisel pool aeda naabrimees sama meetodiga. Toit oli kuuris, nöör majani tõmmatud ja pidevalt oodati kurge, et tabada õiget momenti.