Head kolmekuningapäeva: kelle seljas ratsutasid kuningad Jeesuslapsele kingitusi viima?

Vaieldakse sellegi üle, kas kuningaid ehk hommikumaa tarku oli üldse kolm või sootuks rohkem ning millised nad välja nägid ja kellele missugune loom kuulus. Uuemal ajal on tulnud kõne alla küsimus, kas tegu oli üldse meestega ning mis seda tõestab. Siin on aga üks katoliiklikes maades levinud versioon.

Baltasar: uskumuste kohaselt oli tegu heledapoolse, habetunud keskealise mehega, kes ratsutas kaamelil. Seega võib arvata, et ta on pärit Kesk-Idast.

Tuleb rõhutada, et erinevates riikides on käsitlus kuningatest, nende saabumisest, kingitustest ja rändamiseks kasutatud loomadest erinev, kuid üks on kindel: kolmekuningapäeva ootavad katoliiklike traditsoonidega maades iseäranis lapsed, aga ka loomad, sest nii mõnigi kord saavad sel päeval kingitusi ka neljajalgsed.