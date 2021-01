6 tegevust, mis aitavad koeral mõista, et armastad teda

1. Vii ta jalutama

Kõik me teame, et koerad naudivad jalutuskäike, kuid eriti oluline on neljajalgsele sõbrale see, et temaga oleks kaasas tema "karja" liige, kellega samal ajal suhelda. Seega on jalutuskäigud kõige parem viis demonstreerida teievahelist lähedust.