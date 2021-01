Hoolimatuse tipp: puuriga koos küüliku ostnud omanik viskas looma trepikotta

Jõulud on reeglina imeline aeg, kõik on täis headust ja rõõmu. Kuid meie maailm on siiski väga kirju ning ka heade aegadega käib paratamatult kaasas ka halvem ja kurjem pool elust. Nii jõudis pärast jõule Eesti Loomakaitse Seltsi hoole all küülikuhärra, kelle uue kodu unistusest sai külm ja hirmus õudusunenägu.

Nimelt mõtles samal ajal üks teine perekond kuidas oma lemmikloomale odavalt sobiv puur leida. Selle asemel, et minna poodi või portaali ning osta õige ja korralik puur, leiti, et tasuvam on võtta puur koos ära antava kodujänesega. Manati ette loomasoovija nägu ning sõideti koos lapsega küülikule ja puurile järgi. Kui kodujänes ja puur käes ning ukselävel rõõmsad tänusõnad ja lehvitused jagatud, vabastas perekond küüliku enne kortermajast lahkudes trepikotta. Koju sõideti ainult küülikuga kaasa tulnud uhke puuriga. „Mis kõige hullem - vastutustundetud ja hoolimatud vanemad andsid sellise teoga eeskuju ka oma lapsele," kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Kaisa Kamm.

Tegemist on umbes aastase isase küülikuga, kes on aktiivse iseloomuga. „Arstlikul visiidil selgus, et Borissi vaevab küllaltki levinud puuriküülikute mure - härra kandadel on näha algav pododermatiit, kuid hetkel see ravi ei vaja. Haigust aitab tagasi hoida keskkonnamuutus, võimalikult pehme aluspanu vastu. Puuris tuleb kasutada tselluloosi allapanu või tekke/fliise/rätikuid. Samuti vajab küülik rohkem liikumist kui ta seda on seni saanud. Küülik ei ole kindlasti puuriloom. Kodujänes peab saama vabalt kodus joosta, puur on vaid söömise, magamise ja häda tegemise kohaks. Loomulikult on turvaline küülik jätta puuri juhul kui pere on kodust ära," lisas Kamm.