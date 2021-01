USKUMATU VIDEO | Arukas koer koristab iseenda pissiloigu

Koera uhke omanik Zzal Onos kinnitab, et Bolt on tõepoolest väga intelligentne koer: perenaine ei pidanud teda isegi välja õpetama, vaid viskas õnnetuse juhtudes talle ainult rätiku. Küll aga hakkab probleemiks kujunema see, et pissi kuivatamise eest kiita saanud koer tahabki nüüd eduelamuse kordamiseks oma häda iga kord samasse kohta teha.