LÕBUS VIDEO | Kass näeb esimest korda lund

Triibiku perenaine Piret Tamm jagab sotsiaalmeedias lõbusat videot kassi hämmingust. Pesaleidjast pärit Triibik on noor kass, kelle jaoks lumekogemus oli sel aastal elu esimene. "Ta on tubli poiss. armastab süüa ja mängida. Natuke koera kombeid on tal ka: toob oma mänguasju, et saaks neid talle visata ja tema jälle ära tuua," iseloomustab Piret. "Ja kui pererahvas ajalehte loeb, siis tuleb lehe peale pikutada, sest tema triibud ja täpid on kõvasti huvitavam lugemisvara. Meil läks adopteeritud Triibikuga väga hästi, temast on palju rõõmu."