Uuring: lindude esinemine ümbruskonnas mõjutab inimeste rikkust ja õnnetunnet

Ajakirjas Ecological Economics avaldatud uurimistöö leiab, et mida rohkem ja erinevamaid linde inimesi ümbritseb, seda õnnelikumad on kahejalgsed. "Kõige õnnelikumad inimesed Euroopas elavad nendes piirkondades, kus linnuliikide mitmekesisus on suurim," väidab uurimistöö juht Joel Methorst Frankfurdi Goethe Instituudi bioloogilise mitmekesisuse uurimise osakonnast.