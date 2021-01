Liiga palju armastust: kas koera on võimalik üle hellitada?

Miks koertele üldse paitamine ja hellitused meeldivad? Lühike ja lihtne vastus on see, et see tekitab neis hea tunde. Nii koertel kui inimestel aitab lihtne puudutus tõsta õnnehormoonide taset. Paid ja hellitused aitavad koera ja inimese vahelist sidet tugevamaks teha.

Kuna koerad ei oska meile öelda, millal nad hellitusi tahavad ja millal mitte, on väga oluline enda koera ja tema kehakeelt tundma õppida. Nii mõnigi märk on väga kergesti tõlgendatav, kuid osad märgid ei pruugi nii kergelt silma hakata.

Üks koerte suhtlusviisidest on saba liputamine. Sageli öeldakse, et kui koer saba liputab, siis ta on õnnelik. See ei pruugi alati nii olla. Tegelikult tähendab saba liputamine vaid seda, et koer on emotsionaalselt erutunud seisundis. See võib tähendada mitmeid asju. Rahulikus tempos saba liputamine tähendab enamasti, et koer on õnnelik ja rahul. Kiire saba liputamine võib aga tähendada, et koer on ärritunud või ärevil.

Veel saab koera tundeid lugeda tema asendist. Tavaliselt tõmbuvad koerad kössi, kui nad midagi kardavad. Selja peal lamamine aga näitab usaldust inimese vastu ja üldist rahulolu.

Lisaks saab palju välja lugeda ka koera näoilmest. Pehmed ja rahulikud silmad tähendavad, et kõik on hästi. Lühike silmside koeraga sellistel hetkedel aitab sidet temaga tugevamaks teha. Kui aga koeral on näha natuke esihambaid või isegi iget (alistunud naeratus), võib ta olla närvis ja kõige mõistlikum on talle natuke rahu ja aega anda.

Koerale pai tegemine ja hellituste jagamine on temaga sideme loomisel väga oluline tegevus, kuid sellega võib enesele teadmata teha ka palju kahju. Näiteks kui koer teeb pahandust ja talle peale seda pai teha, võib ta luua seose, et kui ta seda jälle teeb, siis ta saab pai. Seda isegi siis kui me samaaegselt talle seletame, mida ta valesti tegi.

Allikas: cuteness.com