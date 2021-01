Ingrid-Tomson Kärner peab Burgali mäestikus farmi nimega El Nido Feliz (Õnnelik Pesa), mis on parasjagu maailmast ära lõigatud ning kus elab hulk põnevaid loomi. Kuigi lund on piirkonnas varemgi sadanud, tuli seda seekord alla 30 sentimeetri jagu, nii et neljajalgsetel jätkus uudistamist omajagu.