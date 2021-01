Kurioosum: iguaan päästis oma elu tuletõrjujale pähe hüpates

Looma ellujäämisinstinkt pani ta operatiivselt reageerima,pääsemaks omaniku põlema süttinud majast. Esmalt arvas tuletõrjuja, et tema kiivrit puudutab keegi kolleegidest. Alles mõne aja möödudes märkasid teised, et põlengust pääsenud reptiil on põgenemiseks valinud tema pea ning otsib sealt varju. Maja teisi elanikke tuli pritsimeestel seejärel alles päästma hakata. Õnneks pääsesid kõik asjaosalised vigastusteta.