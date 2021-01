Kas loomad tunnetavad looduskatastroofe ette? Teadlased jäävad siiani kõhklevale seisukohale

See viimati nimetatud maavärin innustaski teadlasi uurima, kuidas ja kust loomad toimuma hakkava kohta infot ammutavad. Jõuti järeldusele, et maakoore ja õhu kokkupuutel tekib vesinikperoksiid, mis näiteks veeloomadele ja kahepaiksetele nagu kärnkonnad on tuntav ning seetõttu vahetavad nad ohtu tajudes asukohta.

Mõne aasta eest Ameerika Seismoloogia Ühenduse ajakirjas avaldatud uuring otsustas need uurimistööd viia seosesse statistikaga. Koostöös Saksamaa GFZ geoteaduste uurimisgrupiga vaadeldi 729 kirja pandud anomaalset maavärina eelset juhtumit ning 160 maavärinat. Uurimise all olid 130-st erinevast liigist loomad siidiussidest kuni koerteni. Analüüsi põhjal leiti, et pikemaajalist ja mastaapset anomaalset käitumist enne looduskatastroofi ühegi looma puhul ei esinenud ja seetõttu on raske seostada, kas neljajalgsete, uimeliste ja tiivuliste ennetav käitumine on alati seotud mõne tajuga. Samas möönsid teadlased, et materjali on puhtalt asjaolude tõttu vähe ning uurimistöid tuleb kindlasti jätkata, et tulevikus suuta päästa ehk miljoneid elusid.