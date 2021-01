Õnneliku lõpuga lugu: tasuta puuri nimel hoolimatult trepikotta visatud küülik leidis armastava kodu

Borissi uus pere kirjutas nii: "Teadsime, et sellise kodu juurde kuuluvad ka mõned vahvad neljajalgsed pereliikmed, kindlasti nende seas ka küülik. Eelmise aasta viimasel päeval ilmuski läbi Facebooki minu ette Eesti Loomakaitse Seltsi postitus küülikupoiss Borissist, kes hädasti uut kodu vajas. Mina teadsin kohe, et tema ongi meie oodatud sõber ning kirjutasin seltsile, et saaks kohe tegutsema hakata. Samal ajal tegime juba kodus plaane, kuidas noormehele võimalikult mugav pesake luua, et kulgeks hõlpsasti nii kohanemine kui ka edaspidine elu. Boriss on aktiivne, uudishimulik, seltsiv ja väga viisakas küülikupoiss. Oma hädad ajab ta piinliku täpsusega alati ühes selleks ette nähtud kohas ja ka aedikus väga segadust ei korralda. Tubades lahti olles kalpsab ringi ning tuleb tihti ka inimesi nuusutama. Omasid ta ei paista väga pelgavat."