VIDEO | Mupo päästis hooliva noormehe abiga liiklusest paanikasse sattunud koera

Noormees selgitas, et oli märganud lumes ekslevat peremeheta koera ning paanikas olnud loomakesele järgi kõndides veendunud, et loom otsib kedagi. Omanikku aga pole kuskil näha.

„Minu kolleeg, kes on suur koertesõber sai loomakese kätte - koer oli läbi külmunud ja värises üleni. Viisime ta autosse sooja ja kutsusime välja loomade varjupaiga töötaja," selgitas mupo vaneminspektor Anastassia Mäe.

Õnneks oli koeral kaelarihm, millel omaniku telefoninumber. Omanik vastas ning palus Daimondi (nagu selgus, oli see koera nimi) endale koju toimetada. Selgus, et eakas mees oli koeraga jalutamas käinud ning siis mingil hetkel otsustanud peatusele lähenenud bussi peale joosta. Rihma koeral kaelas ei olnud ja ilmselt ei saanud ta peremehe ootamatust kavatsusest aru.

„Ütlesin Daimondile, et tule, jookseme bussi peale ja hakkasin ees jooksma. Alles siis, kui bussis olin, märkasin, et Daimondi polnudki," ütles mees muretult ja jätkas heatujuliselt vestlust juba koeraga: „„Ah, et sina kadusid mul ära?"