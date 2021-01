Kas saad aidata? Belka haruldane kastreerimisjärgne tüsistus võttis ehmatavad mõõtmed

Belka lugu algab nagu väga paljude kasside puhul- tänavalt. Äärmiselt arg ning vabatahtlikel kulus tema südame võitmiseks laega pea aasta. "Ta ei julgenud esialgu isegi meiega samas hoovis olla, rääkimata tema poole vaatamisest, kuid öösel käis meie ukse taga salaja söömas. Läks pea aasta, enne kui Belka end paitada lasi ja tundus, et lausa nautis seda," kirjeldab vabatahtlik Kairit Pall. "Kuna külmad hakkasid tulema ja Belka välimus muutus aina rääbakamaks, siis ühel päeval otsustasime, et aitab. Olime jõudnud nii kaugele, et ema sai Belka sülle võtta ning tuppa tuua. Ja nii me arvasimegi, et see on hetk, millest alates Belka elus saab kõik vaid ülesmäge minna, kuid eksisime."

Belka sai ilusti puhtaks pestud-kammitud, selle käigus avastati, et ta kubises kirpudest; kasside kaklusest õues olid veel värsked haavad kehal ning et enam nii ei juhtuks, lasti ta ära kastreerida; silmad said puhastatud ning ka nendele leidus ravi.

Kõik tundus justkui imeline, sest arglikust kassist oli saanud imearmas hellik, kes nautis üle kõige inimeste seltskonda. Paraku hakkas Belka nädal pärast kastreerimist muutuma üha kurvemaks. "Arvasime, et ilmselt igatseb ta õue. Kuid aina rohkem hakkas magama ning ühel päeval, kui ema temaga tegeles, siis lausa susises ta peale. Saime aru, et midagi on valesti," meenutab Kairit.

Kastreerimise haava lähemalt vaadates avastati, et üks kassi munand on turses ning sinna on tekkinud põletik ja mäda. Kiirelt määtas loomaarst antibiootikumid ning ühiselt loodeti, et mäda tuleb välja ja turse kaob. Kuid paari päeva pärast Belka ei pissinud ja roojanud enam ning asi ei tundunud sugugi õige: paistetus oli suurenenud.